US Open | vincono Djokovic e Zverev | Tsitsipas eliminato da Coric

Prima sorpresa agli US Open. Cade il greco Tsitsipas, uno dei favoriti della vigilia, che spreca 6 match point con Coric. Nessun problema per Djokovic e Zverev Arriva la prima grande sorpresa agli US Open, durante le partite del 3° turno. Tsitsipas, n.6 del mondo e tra i favoriti della vigilia, è stato sconfitto in 5 set da Coric. Occasione sprecata per il greco, che nel 4° set spreca 6 match point dopo essersi trovato in vantaggio 5-1 30-0 e 5-4 40-0. Nel 5° e decisivo set, Coric recupera un break di svantaggio e chiude 7-4 al tie-break dopo quasi 5 ore di partita. Nessun problema invece per gli altri due favoriti del tabellone, Djokovic e Zverev. Il serbo batte facilmente in 3 set ...

Prima in testa, poi a un passo dalla vittoria. Nel giro di pochi minuti sotto 1-2 nel terzo set e 0-40 sul proprio servizio, a un passo da un baratro pericolosissimo: questo il pomeriggio newyorkese d ...

Vincono anche Zverev, che supera Mannarino, e Angelique Kerber, che invece fa fuori l'americana Ann Li.

Prima in testa, poi a un passo dalla vittoria. Nel giro di pochi minuti sotto 1-2 nel terzo set e 0-40 sul proprio servizio, a un passo da un baratro pericolosissimo: questo il pomeriggio newyorkese d ...Vincono anche Zverev, che supera Mannarino, e Angelique Kerber, che invece fa fuori l'americana Ann Li.