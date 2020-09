Suarez Juventus, c’è l’accordo: spunta anche la data del trasferimento (Di sabato 5 settembre 2020) Suarez Juventus – La Juventus è alla ricerca di un centravanti: il primo nome sul taccuino di Paratici è Luis Suarez. Il bomber del Barça sembrerebbe ormai con le valigie in mano: dalla Spagna spunta la data e la scadenza dell’affare con i bianconeri, quest’ultimi già forti dell’accordo con l’attaccante. Suarez Juventus, c’è l’accordo: spunta anche la data del trasferimento Il Barcellona, dopo aver tirato un sospiro di sollievo con la permanenza di Leo Messi, continua il suo lavoro per quanto riguarda le uscite. la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per Arturo Vidal all’Inter e, ... Leggi su juvedipendenza

marcoconterio : ?? ???? Accordo a un passo tra Luis #Suarez e la #Juventus. Nessun problema sulla buonuscita e sull'intesa col… - marcoconterio : ?? Ronald Koeman ha già comuninicato a Lionel #Messi che non conterà su Luis #Suarez. Il futuro del Pistolero è sleg… - FBiasin : A quanto pare #Suarez è a un passo dalla #Juventus. Ci tengo a dire che io per primo, settimana scorsa, avevo dett… - AleTanzini : #Calciomercato #Juventus secondo #SkySport: prendiamo un album Panini, apriamo una pagina a caso e l'attaccante che… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Suarez, Dzeko o Cavani? Branchini rivela: “La Juventus riprenderà Morata” -