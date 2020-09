"Scelta inopportuna". Doccia gelata per i tifosi di Serie A, premier Conte: gli stadi restano chiusi (Di sabato 5 settembre 2020) Doccia gelata per i tifosi della Serie A, servita direttamente dal premier, Giuseppe Conte, ospite alla festa del Fatto Quotidiano. Il presidente del Consiglio è stato interpellato sull'ipotesi di riaprire gli stadi di calcio, chiusi da mesi per l'emergenza coronavirus, magari inizialmente a capienza limitata. Ipotesi che però scarta in modo piuttosto netto: "Per quanto mi riguarda la presenza allo stadio così come a manifestazione dove l'assembramento è inevitabile, non solo sugli spalti ma anche in fase di entrata e uscita, non è assolutamente opportuna". Insomma, Conte chiude di fatto alla riapertura degli stadi in questa fase della pandemia da Covid-19. Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Scelta inopportuna CALABRIA – Assunzioni al Consorzio “Jonio Cosentino”: la Regione avvia verifiche. Gallo: «Scelta inopportuna: chiediamo la revoca immediata della delibera VeritasNews24 La Fiera del Castello di Somma slitta di un mese. «Inopportuno farla ora»

SOMMA LOMBARDO – Il tradizionale appuntamento di metà settembre con la Fiera del Castello di Somma Lombardo slitta di un mese. Una decisione presa dal sindaco Stefano Bellaria, in accordo con la poliz ...

Assunzioni al Consorzio “Jonio Cosentino”: la Regione avvia verifiche

L'Assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo riaccende i riflettori sulla delibera del 10 Agosto scorso: «Scelta inopportuna, ora revoca immediata» Sin da subito l’aveva definita «inopportuna ...

