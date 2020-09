Santa Maria a Vico, il vicesindaco Nuzzo: “Sono 7 le persone contagiate dal Covid-19” (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl vicesindaco Michele Nuzzo: «Nel corso della settimana abbiamo registrato quattro casi, dei quali due da rientro comunicatici stamane, di positività al Covid 19: trattasi di tre uomini e una donna e che non destano alcuna preoccupazione giacché sono già state adottate, altre sono in corso, le misure di quarantena per i contagiati e e di isolamento fiduciario per i familiari che sono stati con loro a contatto; allo stato dunque le persone contagiate sono complessivamente 7, di cui 3 da cd. rientro, ma l’emergenza può ritenersi sotto controllo anche perché chi rientra dalle vacanze deve fare preventivamente il tampone prima di tornare a casa; tra l’altro i casi di contagio registrati a SMAV sono al di sotto della media ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Santa Maria Nasce nuova Tendostruttura a Santa Maria degli Angeli TuttOggi Miss Mamma italiana, in gara anche Maria Teresa di Santo Stefano del Sole

Da ieri fino a domani, domenica 6 settembre, sono in programma le fasi finali della 27^ edizione di “Miss Mamma Italiana GOLD 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, r ...

L'invito alle nozze dell'assessore nel programma religioso

L'invito a un matrimonio inserito nella locandina con il programma per le celebrazioni in onore di Maria Santissima delle grazie a Tremestieri Etneo. Le nozze diventate evento sono quelle dell'assesso ...

