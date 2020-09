Sal Da Vinci colpito sull’aliscafo, parla il netturbino: “Io deriso e aggredito dal figlio” (Di sabato 5 settembre 2020) “Il figlio di Da Vinci ed un altro uomo mi hanno affrontato, prima deridendomi e poi minacciandomi. Ci sono video in rete in cui si vede che sono stato minacciato di morte ed aggredito”. A distanza di qualche giorno, arriva la replica di Ciro Giacchetti, dipendente dell’Azienda di raccolta smaltimento rifiuti di Procida, accusato da … L'articolo Sal Da Vinci colpito sull’aliscafo, parla il netturbino: “Io deriso e aggredito dal figlio” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

