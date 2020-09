Sabato Shopping: i consigli del 5 settembre (Di sabato 5 settembre 2020) Settembre è arrivato, e con esso il ritorno quasi per tutti alla solita routine. La vacanze sono finite già da un po’ e si fa sempre più largo la voglia che questo 2020 termini senza ulteriori drammi il prima possibile. I saldi sono ancora in atto e nei negozi stanno arrivando le nuove collezioni invernali (qui le tendenze da studiare!), quindi il desiderio di concederci una sana dose di shopping per rinfrescare il proprio guardaroba con qualcosa di nuovo, sia online comodamente da casa che nei negozi, è più febbrile che mai. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è bene pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando l’emergenza sanitaria potrà finalmente considerarsi davvero solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata apposta per tenervi aggiornati sui nuovi arrivi negli store virtuali e non. Leggi su vanityfair

Gli eventi del primo weekend di settembre tra cinema, shopping e concerti

C’è ancora tanta voglia d’estate e, per fortuna, sole e calde temperature ci accompagneranno per tutto il weekend. Cinema all’aperto, musica e lo “sbaracco” per gli amanti dello shopping. Legnano – Qu ...

