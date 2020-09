Rivolta dem contro il “capo”: «A Zingarè, fidate, statte zitto. Sui social combini solo guai» (Di sabato 5 settembre 2020) Si avvicinano le regionali e un’ inquietudine reale si avverte nella comunicazione di Nicola Zingaretti. Non si respira quella tranquillità di un leader che ha ben saldo il proprio gruppo con un progetto chiaro e strategie vincenti. Le elezioni e il pasticcio sul referendum sono gli ultimi colpi di coda del leader democratico. Oggi più che mai, chi ne gestisce la comunicazione dovrebbe avere la massima attenzione cercando di non sbagliare un colpo. Perché ogni errore potrebbe essere fatale, soprattutto per chi, come Zingaretti , sa di non avere rosee prospettive a lunga scadenza. Il naufragio della comunicazione di Zingaretti Stiamo assistendo invece ad una strategia comunicativa in grado solo di provocare assist perfetti affinché gli stessi sostenitori del leader Dem si ritrovino a commentare in modo ... Leggi su secoloditalia

La maggioranza pencola, perde pezzi, ma arriva il soccorso - silente, ma fondamentale - dell'opposizione che si assenta quel tanto che basta per non far precipitare la legislatura. E' accaduto ieri ma ...

