Ritrovato il corpo di una donna nei boschi di Varese. Nella notte l’allarme per la scomparsa (Di sabato 5 settembre 2020) Il corpo di una donna è stato Ritrovato in una impervia zona boschiva tra Cassano Magnago e Cavaria con Premezzo, Nella provincia di Varese. Le ricerche dei vigili del fuoco erano partite intorno a mezzanotte di venerdì 4 settembre, dopo l’allarme lanciato dai familiari che non riuscivano a rintracciarla. Secondo i primi accertamenti, la morte della donna è riconducibile a un gesto volontario. L'articolo Ritrovato il corpo di una donna nei boschi di Varese. Nella notte l’allarme per la scomparsa proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

emergenzavvf : Dopo cinque giorni di ricerca dell’escursionista disperso sabato scorso a #Maccagno (VA), il corpo dell’uomo è stat… - fattoquotidiano : Ritrovato il corpo di una donna nei boschi di Varese. Nella notte l’allarme per la scomparsa - FPugliaVE : RT @RiccardoNoury: Argentina, i fantasmi del passato: ritrovato il corpo di un desaparecido - laboescapes : RT @RiccardoNoury: Argentina, i fantasmi del passato: ritrovato il corpo di un desaparecido - fabbri333 : Uccisa e gettata in un pozzo, ritrovato dopo 40 giorni il corpo di Luana Rainone -