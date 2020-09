Quando i negazionisti del Covid hanno avuto bisogno di un dottore durante la manifestazione (Di sabato 5 settembre 2020) Infervorati e indistruttibili. Immuni. Ovviamente erano le caratteristiche dei negazionisti Covid che oggi a Roma si sono riuniti davanti alla Bocca della Verità per manifestare contro le mascherine (sulla scia dei vari gruppi no mask che stanno affollando l’Europa con queste strane idee in tempo di pandemia), contro i vaccini a tappeto, contro il lockdown e il distanziamento sociale. negazionisti Covid a Roma hanno avuto bisogno di un dottore Tuttavia, nel bel mezzo di un comizio in cui si spiegava perché era in corso una vera e propria dittatura sanitaria, dove le misure di sicurezza venivano imposte in un momento in cui non c’era assoluto bisogno di tutto questo, l’oratrice di turno che stava ... Leggi su giornalettismo

