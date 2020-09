Pulp Fiction e la scena della siringa: ecco come fu realizzata (Di sabato 5 settembre 2020) ecco come è stata realizzata la scena di Pulp Fiction in cui Vincent tenta disperatamente di praticare un'iniezione intra sternale di adrenalina nel petto di Mia Wallace. La scena di Pulp Fiction in cui Vincent, interpretato da John Travolta, tenta disperatamente di praticare un'iniezione intra sternale di adrenalina con una siringa direttamente nel petto di Mia Wallace, in realtà, è stata filmata facendo estrarre l'ago dal petto di Uma Thurman e proiettando la ripresa al contrario. Se si osserva attentamente la scena si può notare che il segno sul petto di Mia scompare dopo la rianimazione. Curiosamente, le cose brutte in Pulp Fiction ... Leggi su movieplayer

È uno di quegli oggetti artistici che meglio rispecchia il significato dell'espressione "senza età": è Pulp Fiction di Quentin Tarantino, che torna in TV stasera su TV8 intorno alle 21:25. Nel 1994, q ...

