Lucifer: quando uscirà la stagione 6? (Di sabato 5 settembre 2020) I fan di Lucifer attendono con ansia l’uscita della stagione 6! Nei prossimi mesi si concluderanno le riprese della stagione 5. LEGGI ANCHE: Lucifer e Chloe: lontani per alcuni episodi Lucifer: le riprese della stagione 6 Il cast e la troupe di Lucifer riprenderanno le riprese della stagione 5, parte 2, il 24 settembre 2020, secondo un rapporto di TV Line. quando la produzione si è interrotta in primavera, erano rimasti solo pochi giorni di produzione per il finale della quinta stagione. Una volta terminata, il cast e la troupe si sposteranno direttamente alle riprese della stagione 6. Sebbene Netflix e Warner Bros.Tv non abbiano commentato, speriamo che la notizia sia ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

