L’evaporazione dei gilet gialli (Di sabato 5 settembre 2020) «All’inizio era un bel movimento. Avevano ragione. Qui non se ne può più di sopravvivere. Poi, però, sono cominciate le violenze. Sicuramente c’erano degli infiltrati. Non so chi ci fosse dietro. Forse lo Stato, l’esercito, i servizi. Ma c’erano infiltrati e servivano a screditare i gilet gialli». E’ bastato arrivare a Bordeaux e salire su un taxi perché il conducente, un quarantenne poliglotta, cominciasse a raccontare quello che per lui è stato il movimento dei gilet gialli. Una mobilitazione talmente … Continua L'articolo L’evaporazione dei gilet gialli proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

