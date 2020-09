Juventus, Pirlo vuole vedere il vero Rabiot (Di sabato 5 settembre 2020) La stagione del debutto in bianconero di Adrien Rabiot è stata sicuramente una delle più altalenanti viste negli ultimi anni tra i nuovi arrivati alla Juventus. Se altri debuttanti come Ramsey e Danilo hanno deluso in maniera costante le aspettative di Paratici, questo non si può dire per il francese, il quale ha però iniziato la stagione in maniera terribile. Goffo, lento e macchinoso, sembrava solo la brutta copia di quel prestante centrocampista ammirato a Parigi, in grado di sbaragliare gli avversari a suon di ampie falciate e giocate incontrastabili fisicamente. Tuttavia, uno dei problemi più difficili, se non il più grave, di questa stagione, ovvero lo stop delle competizioni causa Covid-19, ha miracolosamente rivitalizzato il Duca. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24

