Juventus | offerto un terzino | arriva la risposta della dirigenza

MERCATO Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri, oltre alle operazioni in entrata, cercano gli innesti giusti da regalare ad Andrea Pirlo. In difesa proposto un terzino alla dirigenza, con la decisione che sarebbe arrivata già in queste ultime ore. La Juventus non sarebbe momentaneamente intenzionata a fare offerte all'Atalanta per aggiudicarsi Hans Hateboer, terzino destro classe 1994 della nazionale olandese. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Calciomercato.com", il laterale

