Juve, la bomba: “Nessuno tra Suarez, Dzeko, Cavani e Kean, ecco chi sarà il prossimo attaccante” (Di sabato 5 settembre 2020) Uno dei tormentoni estivi del calciomercato italiano 2020 è sicuramente legato all’attaccante della Juventus. Come già specificato in altra pagina, il favorito al momento è Suarez. Ma restano sullo sfondo i vari Dzeko, Kean e qualche altro nome tra rumors e pour parler. A sganciare un’altra bomba in merito, però, è il procuratore Giovanni Branchini, che mescola le carte in tavola e fa emergere un nome a sorpresa: “Il nuovo attaccante della Juve non è nessuno di quelli che avete nominato – ha dichiarato a Radio Deejay – Non è Kean, non è Suarez, non è Dzeko, non è Cavani. Kean è però un ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Juve, la bomba: 'Nessuno tra Suarez, Dzeko, Cavani e Kean, ecco chi sarà il prossimo attaccante' - - cmontalbano90 : Nè #Suarez nè #Dzeko, l’agente #Branchini sgancia la bomba: “La #Juve prenderà #Morata” #calciomercato ???? - _BigPaul_ : @_Bitw_n_10 Bomba: Messi ha deciso! L anno prossimo giocherà con il Barcellona o la Juve o il Man City - SalvaB11 : RT @CriCnb: @tancredipalmeri: 'Bomba! La Juve ha chiamato il padre di #Messi. Ordigno al napalm! Barcellona ai ferri corti con il numero 10… - CarloRa9 : RT @CriCnb: @tancredipalmeri: 'Bomba! La Juve ha chiamato il padre di #Messi. Ordigno al napalm! Barcellona ai ferri corti con il numero 10… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve bomba Calciomercato Juventus – Tutto vero, bomba Di Marzio: “C’è un’idea forte!” Juvenews.eu PAROLA DI ESPERTO

Ai micforoni di Radio Deejay, l'esperto procuratore Giovanni Branchini lancia una bomba di mercato su prossimo attaccante della Juve, tirando fuori una vecchia conoscenza. "Non è nessuno di quelli che ...

Calciomercato, bomba Sky: Cavani in Serie A

Calciomercato Juventus, spunta di nuovo Cavani. La Juventus è alla ricerca di un nuovo centravanti per la prossima stagione con i bianconeri che sono pronti a salutare Higuain con la rescissione del c ...

Ai micforoni di Radio Deejay, l'esperto procuratore Giovanni Branchini lancia una bomba di mercato su prossimo attaccante della Juve, tirando fuori una vecchia conoscenza. "Non è nessuno di quelli che ...Calciomercato Juventus, spunta di nuovo Cavani. La Juventus è alla ricerca di un nuovo centravanti per la prossima stagione con i bianconeri che sono pronti a salutare Higuain con la rescissione del c ...