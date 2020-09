Juve, contatti con l'entourage di Kumbulla: i bianconeri andranno all'assalto del giovane solo ad una condizione (Di sabato 5 settembre 2020) Nel caso in cui dovessero arrivare offerte per Rugani (che al momento non ci sono) la Juve potrebbe andare all'assalto del giovane difensore del Verona. Leggi su 90min

forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - Nuovi tentativi della Juve per Cavani con cui ha riattivato i contatti (via @DiMarzio) - Sport_Mediaset : #Juventus, contatti anche con #Cavani. L'uruguaiano è l'alternativa a #Dzeko o #Suarez, al momento ancora bloccati.… - forumJuventus : ???? Nuovi contatti Juve-Cavani ?? Sareste favorevoli? Dite la VoStra! ?? - Maico50909280 : @RiccardoJ89 Stasera Di Marzio dirà che la juve ha stretto contatti per Marco Del Vecchio - davideinno85 : RT @forumJuventus: ?? #SkyCalciomercato - Nuovi tentativi della Juve per Cavani con cui ha riattivato i contatti (via @DiMarzio) -