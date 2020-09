Incidente a Mirano, finisce con l’auto nel canale di scolo: morto un ragazzo di 23 anni (Di sabato 5 settembre 2020) Incidente d’auto a Mirano, una macchina finisce in un piccolo canale di scolo contro un terrapieno in cemento. morto un ragazzo di appena 23 anni. Tragico Incidente d’auto a Mirano, dove un ragazzo è rimasto intrappolato nella sua auto finita in un canale di scolo. A nulla sono serviti i tentativi dei soccorritori, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Incidente d’auto a Mirano, macchina finisce in un canale di scolo L’Incidente è avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 settembre. Il giovane, ... Leggi su newsmondo

