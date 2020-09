Greta con poco garbo: 100 minuti di spot al "prodotto" ambiente - (Di sabato 5 settembre 2020) Luigi Mascheroni Il documentario sull'attivista svedese sembra un sito (di propaganda) personale Venezia. Greta Thunberg è la figlia che tutti i genitori vorrebbero: trecce bionde, sorrisi rari ma luminosi, forza di volontà e determinazione, va benissimo a scuola ed è impegnata. Sia nel senso che ha moltissimi impegni sia nel senso di engagé. E la sua lieve forma di Asperger la rende agli occhi di qualsiasi padre, o madre, un gattino da difendere. Averne di figlie così. Gattina, e belva feroce quando vuole. A un certo punto del documentario gretocentrico Io sono Greta - quasi due ore sulla vita e il miracolo di Greta Thunberg - presentato ieri in anteprima mondiale a Venezia, la ragazza riflette sul fatto che l'uomo è un animale che vive in branco, e se qualcuno avvista prima degli ... Leggi su ilgiornale

