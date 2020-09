Formazioni ufficiali Islanda-Inghilterra, Nations League 2020/2021 (Di sabato 5 settembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Islanda-Inghilterra, match valido per l’UEFA Nations League 2020/2021. Sfida di grande interesse in quel di Reykjavik, dove le due nazionali si affrontano per la prima volta dagli Europei del 2016, quando i vichinghi misero a segno un clamoroso exploit estromettendo dalla competizione gli inglesi con il punteggio di 2-1. Calcio d’inizio alle ore 18.00 di sabato 5 settembre. Di seguito le scelte dei due allenatori: Islanda: In attesa Inghilterra: In attesa Leggi su sportface

DiMarzio : #ItaliaBosnia, le scelte di #Mancini - feralpisalo : #BolFer, le formazioni ufficiali dell’amichevole ??LIVE Diretta Facebook sulla pagina ufficiale dei rossoblù… - sportface2016 : #NationsLeague, le formazioni ufficiali di #Gibilterra vs #SanMarino - sportface2016 : #NationsLeague, le formazioni ufficiali di #MacedoniadelNord vs #Armenia - laziopress : -