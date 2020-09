Fazio-Juan Jesus-Smalling-Perez: il balletto Roma in difesa (Di sabato 5 settembre 2020) Due entrate e due uscite nel pacchetto dei difensori centrali Roma. Il club giallorosso aspetta due sì: quelli di Fazio al Cagliari e di Juan Jesus al Genoa. Per il ritorno di Smalling si tratta solo di aspettare gli ultimi dettagli con il Manchester United, mentre ci sono conferme su Nehuen Perez, ventenne centrale dell’Atletico Madrid, come anticipato da Marca quattro giorni fa. Per la fascia difensiva piace sempre molto il terzino destro polacco Kedziora della Dinamo Kiev, come svelato il 13 agosto, ma prima bisogna risolvere la situazione legata a Florenzi. Foto: presentazione Roma. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

