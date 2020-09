F1, Gp Monza 2020: qualifiche in diretta. Bottas in testa alle libere 3 (Di sabato 5 settembre 2020) Entra nel vivo il week-end del Gran Premio di Monza di Formula 1 . Oggi infatti, inizio alle 15, si disputeranno le qualifiche per la definizione della griglia di partenza per la gara in programma ... Leggi su quotidiano

SkySportF1 : La Ferrari SF1000 in centro a Monza con la realtà aumentata: @matteobobbi spiega il GP d'Italia. VIDEO #SkyMotori… - SkySportF1 : Monza, LIVE le #FP3 su Sky Sport F1, canale 207! Alle 15 le qualifiche in diretta #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : Qualifiche del GP d'Italia a Monza senza il 'party mode': cos'è e cosa cambia #SkyMotori #F1 #Formula1 #ItalianGP ???? - Carlomrtz : 'scia' e 'track limit alla #parabolica' le parole chiave di queste #quali 2020. #monza #ItalianGP #F1 #MonzaF1 #monzaGP - serieB123 : Monza, arriva Carlos Augusto dal Corinthians -