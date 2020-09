Eutanasia, Facebook blocca la morte 'in diretta' di Alain Cocq: 'Non trasmettiamo un suicidio' (Di sabato 5 settembre 2020) 'mi sta impedendo di trasmettere video fino all'8 settembre'. 'Ora è il vostro turno - ha scritto il 57enne rivolgendosi ai suoi sostenitori - fate sapere cosa ne pensate dei metodi per ostacolare la ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Francia, gli negano l'eutanasia: Alain Cocq annuncia lo stop di cure e cibo | 'Entro cinque giorni morirò e lo most… - Alien1it : #Francia, il malato incurabile #AlainCocq: «Mi lascio morire in diretta #Facebook» ma il social lo blocca. - leggoit : Alain Cocq, Facebook blocca la morte 'in diretta': è incurabile, Macron gli ha negato l'eutanasia - GraziaAmelia : RT @ilmessaggeroit: Facebook blocca la morte 'in diretta' di Alain Cocq: è incurabile, Macron gli ha negato l'eutanasia - MaxRibaudo : RT @Agenzia_Ansa: Facebook interrompe il video della 'morte in diretta' di Alain Cocq, il cinquantasettenne francese affetto da una rara ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia Facebook Gli negano l'eutanasia, 57enne francese annuncia lo stop di cure e cibo: "Entro 5 giorni morirò e lo mostrerò sui social" | Facebook gli blocca i video in diretta TGCOM Francia, Facebook ha bloccato il video della morte in diretta di Alain Cocq

Facebook ha bloccato il video in diretta di Alain Cocq, il cittadino francese di 57 anni, affetto da una malattia incurabile, che aveva deciso di interrompere le cure, l’alimentazione e l’idratazione, ...

Alain Cocq, Facebook blocca il video "morte in diretta"

Facebook ha bloccato il video del francese affetto da una malattia incurabile e che aveva annunciato l'intenzione di trasmettere la sua morte in streaming sui social media, dove ha comunicato di aver ...

Facebook ha bloccato il video in diretta di Alain Cocq, il cittadino francese di 57 anni, affetto da una malattia incurabile, che aveva deciso di interrompere le cure, l’alimentazione e l’idratazione, ...Facebook ha bloccato il video del francese affetto da una malattia incurabile e che aveva annunciato l'intenzione di trasmettere la sua morte in streaming sui social media, dove ha comunicato di aver ...