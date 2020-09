Doppio eyeliner: un must per il make up dell’autunno 2020! (Di sabato 5 settembre 2020) Il Doppio eyeliner è un trend del make up che ha conquistato milioni di ragazze e donne attraverso i social! Elegante e sensuale, questo trucco rende lo sguardo accattivante e sicuro e davvero irresistibile e sarà la moda più cool nell’autunno 2020. L’utilizzo dell’eyeliner ha origine negli Anni Sessanta: diventa famoso poiché indossato da modelle e attrici come Marilyn Monroe, Twiggy e Audrey Hepburn. Ancora oggi non smettere di conquistare il cuore di tutte noi donne, ma la famosa linea unica si è trasformata in doppia! Da realizzare con due colori o con uno solo, uniti o divisi… le scelte sono infinite e tutte perfette per affrontare la stagione alle porte! Vediamo insieme quali cosmetici servono per realizzare il Doppio ... Leggi su pianetadonne.blog

