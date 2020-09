De Martino beccato in compagnia di una ragazza su una barca: è lei la nuova fiamma? (Di sabato 5 settembre 2020) Stefano De Martino è stato paparazzato in barca al largo della penisola sorrentina in dolce compagnia. Il settimanale Gente ha pubblicato le foto del conduttore di Made in Sud con Fortuna, una ragazza campana dai capelli scuri. De Martino beccato in dolce compagnia Poi, una volta tornato a Milano, ha fatto i bagagli e si è … L'articolo De Martino beccato in compagnia di una ragazza su una barca: è lei la nuova fiamma? Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

