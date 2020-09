Barella: “Conte? Felici che sia rimasto. Volevamo ripartire con una vittoria” (Di sabato 5 settembre 2020) Nicolò Barella, centrocampista dell’Italia ha parlato così ai microfoni di RaiSport nel post-partita dopo il pareggio contro la Bosnia. Queste le parole del nerazzurro: “Non sono contento del risultato, ci è mancato un po’ di brio nelle gambe e Volevamo ricominciare con una vittoria. Con l’Inter è stata una stagione lunga, siamo pronti ad iniziarne un’altra. Qualcuno oggi era stanco, qualcuno ha ripreso proprio oggi con la Nazionale. Ho fatto un po’ più di fatica del solito, stavo discretamente bene. Conte? All’Inter si sta creando qualcosa di importante, siamo contenti che il mister sia rimasto.” Foto: twitter Italia L'articolo Barella: “Conte? Felici che sia rimasto. Volevamo ... Leggi su alfredopedulla

