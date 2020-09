Amichevoli: Alessandria-Sampdoria 2-2 (Di sabato 5 settembre 2020) ANSA, - GENOVA, 05 SET - C'è da ancora da crescere, la Sampdoria pareggia nella prima amichevole stagionale ad Alessandria con i padroni di casa che militano in Lega Pro. Finisce 2-2 in un match dal ... Leggi su corrieredellosport

La Sampdoria, orfana dei nazionali, è pronta ad affrontare le prime due amichevoli in programma. Questa sera al Moccagatta i blucerchiati disputeranno il primo test contro l’Alessandria, domani quello ...Alessandria vs Sampdoria (sabato 5 settembre, ore 21.00, stadio “Moccagatta” di Alessandria) Derthona vs Sampdoria (domenica 6 settembre, ore 20.30, stadio “Coppi” di Tortona, Alessandria) Piacenza vs ...