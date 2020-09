Affido minori in comunità solo se espressamente motivato (Di sabato 5 settembre 2020) Affidamento minori in comunità: la nuova leggeGiudice onorario minorile, incompatibilitàCompiti della Commissione d'inchiestaAffidamento minori in comunità: la nuova leggeTorna su Più attenzione nei casi di affidamento minori a comunità grazie alle nuove norme in arrivo. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 28 agosto 2020 la Legge n. 107 del 29 luglio 2020, con la quale è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. In particolare, il provvedimento di affidamento in comunità deve indicare espressamente: le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario; le ragioni per ... Leggi su studiocataldi

Più attenzione nei casi di affidamento minori a comunità grazie alle nuove norme in arrivo. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 28 agosto 2020 la Legge n. 107 del 29 luglio 2020, ...

