Traffico Roma del 04-09-2020 ore 10:00 (Di venerdì 4 settembre 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in redazione Daniele guerrisi incidente sulla carreggiata interna del raccordo all’altezza dell’uscita Prenestina Ci sono code a partire da Nomentana incolonnamenti per curiosi anche in carreggiata esterna a partire dall’uscita Casilina altro incidente sulla Pontina all’altezza di Tor de’ Cenci verso Terracina A partire dal raccordo per il resto Traffico ancora sostenuto sulle principali vie consolari in entrata verso il centro città in particolare a Roma Nord rallentamenti sulla via Cassia Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e sulla Salaria Villa Spada aeroporto dell’Urbe proseguono i lavori di manutenzione di Corso Francia chiusa la rampa di uscita di viale maresciallo pilsudski verso Parioli conseguenti incolonnamenti a partire da ponte ... Leggi su romadailynews

Capezzone : La Roma di Virginia Raggi ti offre ogni giorno nuovi spettacoli. Oggi, 28 agosto, proprio quando ricomincia il traf… - Agenzia_Ansa : Un maxi incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di #Roma non lontano dall'uscit… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-09-2020 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 09:56 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - TrafficoA : A1 - Firenze-Scandicci - Traffico Rallentato A1 Bologna-Roma Traffico Rallentato tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci per ... -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 04-09-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Calogero Nicolas Valenza libero: era stato fermato in Egitto perché accusato di spacciare

Calogero Nicolas Valenza, l’italiano fermato in Egitto alcuni giorni fa, è stato liberato. Calogero Nicolas Valenza è tornato libero oggi, venerdì 4 settembre. Per la sua liberazione hanno lavorato l’ ...

Addio agli incroci pericolosi Ma sarà un mese di passione

Melzo, in programma tre cantieri per sistemare i punti più critici della viabilità. Previsti attraversamenti pedonali rialzati, infrastrutture e nuova illuminazio ...

Calogero Nicolas Valenza, l’italiano fermato in Egitto alcuni giorni fa, è stato liberato. Calogero Nicolas Valenza è tornato libero oggi, venerdì 4 settembre. Per la sua liberazione hanno lavorato l’ ...Melzo, in programma tre cantieri per sistemare i punti più critici della viabilità. Previsti attraversamenti pedonali rialzati, infrastrutture e nuova illuminazio ...