Svelata la giuria di All Togheter Now con Renga e Anna Tatangelo (Di venerdì 4 settembre 2020) La giuria di All Togheter Now rinnova il format condotto da Michelle Hunziker, che si prepara a importanti novità. L’indiscrezione arriva dalle pagine di davidemaggio.it, che ha rivelato in anteprima i nomi di coloro che sono stati scelti per la nuova edizione del programma. Si conferma la presenza di J-Ax, che affiancherà ancora una volta Michelle Hunziker nella conduzione del programma che torna con un un’edizione rinnovata nella quale saranno presenti anche Francesco Renga, Rita Pavone e Anna Tatangelo. Il programma giunge alla terza edizione dopo che gli ascolti erano stati altalenanti nelle Annate precedenti. Ancora da definire la funzione e il ritorno del muro, che aveva caratterizzato le passate edizioni e il format. Il cambiamento ... Leggi su optimagazine

