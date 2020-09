Silvio Berlusconi ricoverato per Covid, la figlia Barbara: “Non sono un’untrice, non credo di averlo contagiato io. Contro di me un trattamento disumano” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Non sono un’untrice. Un trattamento disumano, quello che mi stanno riservando”. Barbara Berlusconi replica così alle ricostruzioni comparse nelle ultime ore sui media sul fatto che potrebbero esser stati lei o il fratello Luigi a trasmettere il Covid-19 al padre Silvio, ora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano con una polmonite bilaterale allo stato precoce. A riferire le parole della trentaseienne figlia dell’ex premier e di Veronica Lario è il Corriere della Sera: “Nei giorni in cui vivo momenti di grande angoscia per la salute di mio padre penso sia disumano essermi trovata su tutti i media come l’untrice ufficiale della persona a cui voglio più bene. Vorrei proprio capire su ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Vergognoso leggere sui social persone (più o meno famose) che augurano il peggio a Berlusconi. Forza e in bocca al… - matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - salidaparallela : RT @MMmarco0: Silvio Berlusconi è stato ricoverato ieri a mezzanotte al San Raffaele dopo un lieve aggravamento delle sue condizioni. Sper… - HuffPostItalia : Silvio Berlusconi, situazione confortante -