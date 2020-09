Serie D, Corte federale dà ragione al Roccella che si salva e retrocede il Corigliano (Di venerdì 4 settembre 2020) In data 3 settembre, la Corte federale d’Appello (sezione 1) ha accolto il reclamo dell’ASD Roccella avverso la decisione del Tribunale federale Nazionale - sezione disciplinare - che aveva inflitto 1 punto di penalizzazione alla stessa società. Per effetto di quella sanzione l’ASD Roccella era andata ad occupare la quartultima posizione in classifica al posto dell’ASD Corigliano, salito invece al quintultimo posto. Il provvedimento della Corte federale d’appello ristabilisce nuovamente la classifica, come da comunicato ufficiale N. 118 del 30 giugno 2020 del Dipartimento Interregionale, con l’ASD Roccella al quintultimo posto ed l’ASD Corigliano in quartultima ... Leggi su itasportpress

