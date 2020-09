Roccapiemonte, neonato trovato morto in un’aiuola: genitori arrestati per omicidio (Di venerdì 4 settembre 2020) Cronaca di Salerno: marito e moglie (47 e 42 anni) arrestati per ciò che è accaduto a Roccapiemonte (dove un neonato è stato trovato morto in una siepe con il cordone ombelicale attaccato). Ci sono sviluppi riguardanti la tragedia di Roccapiemonte, dove un neonato è stato ritrovato morto in un’aiuola nel pomeriggio di mercoledì 2 settembre. … Leggi su 2anews

