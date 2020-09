PS5 e Xbox Series X: le specifiche a confronto con Nvidia RTX Serie 30 (Di venerdì 4 settembre 2020) Per quanto riguarda l'hardware, il 2020 è un anno importante: non solo Nvidia ha recentemente annunciato al mondo le sue nuove schede grafiche, ma sia Sony che Microsoft hanno presentato le loro console next-gen, PlayStation 5 e Xbox Series X. E' possibile fare una sorta di confronto tra le specifiche tecniche che sappiamo finora?C'è ancora molto che non sappiamo sull'hardware in uscita quest'anno, ma comunque le GPU mostrate da Nvidia ci consentono di fare una prima elementare comparazione. La nuova GPU Ampere, GeForce RTX 3080, sembra un bel passo avanti rispetto alla sua ultima generazione. L'RTX 3080 non solo aumenta le prestazioni dello shader, ma vanta anche un ray tracing migliorato. Unito ai 10 GB di memoria GDDR6X veloce, Nvidia ... Leggi su eurogamer

