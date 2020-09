Previsioni traffico fine settimana 4-7 settembre 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) Ultimo week end “estivo” sul versante traffico, caratterizzato dai rientri dalle vacanze e dal flusso di andata e ritorno – in giornata – dal mare. Un mix che si farà sentire già oggi, venerdì 4 settembre, giornata nella quale – non essendo in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti – il traffico sarà particolarmente intenso. Tutta l’autostrada A4, in direzione Trieste, sarà interessata da un flusso sostenuto di veicoli, leggeri e pesanti, ma non sono previste particolari congestioni. Autovie Venete raccomanda di prestare particolare attenzione – adeguando la velocità – allo scambio di carreggiata presente tra Latisana e Alvisopoli, tratto in cui la circolazione subirà delle deviazioni. traffico vivace, ma ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni traffico Previsioni traffico e meteo 4-6 settembre 2020: weekend soleggiato Motorionline Polonia: traffico aereo impiegherà 4 anni per tornare ai livelli pre-crisi

Varsavia, 04 set 11:10 - (Agenzia Nova) - L'Agenzia polacca per la navigazione aerea (Pazp) ritiene che ci vorranno quattro anni perché il trasporto aereo in Polonia torni ai livelli precedenti alla p ...

Cantiere sul lungomare, aperta al traffico la nuova strada

È stata aperta ieri mattina la nuova viabilità nell’area del maxi cantiere del nuovo lungomare. Nel tratto compreso tra metà via Redipuglia (dopo l’officina Gottardi) e via Genova le auto abbandonano.

