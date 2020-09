Piazza Affari maglia rosa in Europa (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – Bilancio negativo per i listini azionari europei, colpiti oggi da vendite diffuse, mentre si attende fra poco il Job Report americano. In un panorama debole si mette in evidenza la Borsa di Milano che si muove in rialzo, grazie a vari spunti fra le Blue Chips. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,185. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +148 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,99%. Tra gli indici di Eurolandia sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,39%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,20%, e nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,21%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità il FTSE ... Leggi su quifinanza

