“Non ho chiesto l’appoggio a Zingaretti” afferma la Raggi sulle alleanze elettorali. Il Pd: ”Bugie” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Io a Zingaretti non ho mai chiesto appoggio né al Pd, cerco l’appoggio dei cittadini”. Raggi: “Ai romani non interessano i giochi di palazzo” Una vera e propria stilettata quella con la quale, intervenendo su La7, la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, ha risposto ad una domanda sulle alleanze elettorali. “Io credo che ai romani i giochi di palazzo non interessano e a me non interessano poltrone né apparentamenti – ha quindi aggiunto la prima cittadina – La piattaforma Rousseau ha stabilito che si possono fare alleanze che vanno stabilite caso per caso. A Roma, per il modo in cui stiamo risanando la città e rilanciandola, non credo si possa trovare una convergenza con l’attuale Pd e ... Leggi su italiasera

AnnalisaChirico : Ho chiesto al min. Lamorgese di entrare nell’hotspot di Lampedusa per raccontare in quali condizioni ‘accogliamo’ i… - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 #Venezia77 #TheHumanVoice #TildaSwinton: “Una volta ho chiesto a un prete di pregare affinché p… - OrnellaVanoni : Caro, caro Philippe, ti avrei chiesto di non andare via. Tu intelligente, sempre lieve e spiritoso, hai raccontato… - cespu7 : RT @iamawonkrubitch: COMUNQUE HO CHIAMATO PER ORDINARE DELLE PIZZE E IL TIPO MI HA CHIESTO IL NUMERO DI TELEFONO CHE OVVIAMENTE CHIEDONO SE… - Nonhoriginalit2 : RT @iamawonkrubitch: COMUNQUE HO CHIAMATO PER ORDINARE DELLE PIZZE E IL TIPO MI HA CHIESTO IL NUMERO DI TELEFONO CHE OVVIAMENTE CHIEDONO SE… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non chiesto “Il segreto di Marte è nel sottosuolo. Se c’è vita noi dell’Esa la troveremo” Rep