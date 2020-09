Messi: “Resto perché nessuno può pagare la clausola” (Di venerdì 4 settembre 2020) Traspare non poca amarezza dalle parole di Lionel Messi riguardo la sua permanenza al Barcellona. L’argentino spiega di aver sofferto constatando che la sua fede blaugrana venisse costantemente messa in dubbio dall’opinione pubblica: “Amo Barcellona, e non ci sarà mai un altro posto così per me – spiega -. La mia scelta è legata alla ricerca di nuovi obbiettivi e in un domani sarei tornato perché questa è casa mia”. Poi un accenno sulla decisione di restare: “Rimango perché è impossibile che qualcuno paghi la clausola da 700 milioni. Si può vincere e si può perdere, ma bisogna almeno competere e non crollare come a Roma, Liverpool e Lisbona”. Foto: Instagram personale L'articolo Messi: “Resto perché nessuno può ... Leggi su alfredopedulla

