Messi resta al Barcellona: Bartomeu non ha mantenuto la parola (Di venerdì 4 settembre 2020) Fine della telenovela estiva. Fine dei sogni di Messi di vestire una nuova maglia. E fine dei sogni di alcune squadre pronte a ingaggiarlo per cifre mostruose. Lionel Messi resta al Barcellona. Onorerà il suo contratto fino al giugno del 2021. Poi si vedrà. La decisione è arrivata oggi dopo una serie di trattative con il club blaugrana. Messi ha deciso di non fare causa alla squadra della sua vita con la quale ha cominciato a giocare da ragazzino. Sul profilo Twitter di Goal sono riportate alcune parole dell'asso argentino, furioso con il presidente della società Bartomeu: "Mi aveva detto che alla fine della stagione avrei potuto decidere se andare o restare, ma alla fine non ha mantenuto la parola". Leggi su ilfogliettone

