Md, la “Buona Spesa” diventa smart: promozioni e servizi a portata di click (Di venerdì 4 settembre 2020) La “Buona Spesa” diventa ancora più smart: Md lancia la sua nuova App, completamente rivisitata sotto il profilo grafico e funzionale. L’applicazione, gratuitamente disponibile e scaricabile su tutti i device iOS e Android, è stata realizzata da Dedagroup, società sviluppatrice di software, nonché uno dei più importanti attori dell’Information Technology “made in Italy”, guidata da Marco Podini, figlio del presidente Md Patrizio Podini, a conferma della vocazione all’innovazione e alla ricerca che guida la famiglia. Dall’interfaccia semplice e intuitiva, si pone come ulteriore strumento per venire incontro alle esigenze del cliente, sempre più tecnologico e attento nel comporre il proprio carrello della spesa. La App consente infatti di pianificare in modo ... Leggi su ildenaro

GranaroloNews : Sabato 12 settembre partecipa all’iniziativa 'Dona la spesa', nel punto vendita Coop di Granarolo: acquista prodott… - duaw4ntto : @incazzatae Buona spesa - Itafoodtoday : MD lancia un’App per fare la “Buona spesa” - foodaffairs_it : MD lancia la nuova app. La “Buona Spesa” diventa ancora più smart - Eccellenzei : News dal blog Lo store MD SpA di Noviglio, nel Milanese, riapre in grande stile. #PatrizioPodini: “Portiamo il megl… -

Ultime Notizie dalla rete : “Buona Spesa”