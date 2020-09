Mancini: «C’è rammarico per non aver vinto la prima partita. Su Chiellini..» (Di venerdì 4 settembre 2020) Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai al termine del match di Nations League contro la Bosnia Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della partita di Nations League contro la Bosnia. Ecco le sue dichiarazioni: PAREGGIO – «C’è rammarico, ci abbiamo provato fino all’ultimo a vincere contro la Bosnia. Abbiamo fatto comunque una buona prestazione. Ci è mancata un pò di brillantezza ma è normale dopo lo stop del campionato.. Il pareggio non cambia il percorso fatto finora, dispiace perché non abbiamo vinto la prima» MATCH CONTRO L’OLANDA – «Cambieremo qualcosa ma l’impianto di gioco sarà sempre ... Leggi su calcionews24

