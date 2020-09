Lazio, Luis Alberto: «Non vedo l’ora di giocare la Champions» (Di venerdì 4 settembre 2020) Luis Alberto ha parlato degli obiettivi biancocelesti in vista della nuova stagione Luis Alberto, numero 10 e fantasista della Lazio, ha rilasciato un’intervista alla radio ufficiale biancoceleste parlando degli obiettivi in vista della nuova stagione. Champions – «Stiamo lavorando bene, siamo un gruppo unito. Difficile purtroppo avere le stesse sensazioni dello scorso anno, a causa dell’assenza dei nazionali. Giochiamo insieme da cinque anni, ci conosciamo a memoria. In quest’ultima annata siamo diventati più maturi, una qualità che in precedenza era mancata. Ora siamo in Champions League e ci confronteremo con i migliori giocatori al mondo, quella che tutti vorrebbero disputare. Il mio ultimo campionato è ... Leggi su calcionews24

