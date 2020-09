La Serie A riparte su Sky: 266 match in esclusiva, 7 a giornata (Di venerdì 4 settembre 2020) Dal 19 settembre, Sky trasmetterà in esclusiva 266 partite di Serie A TIM in diretta. Tra queste ci sono 16 dei 20 incontri più importanti dell’intero torneo. Per ogni giornata, solo su Sky si potranno seguire 7 partite su 10, per un totale di oltre 530 ore live. In esclusiva su Sky, infatti, sarà possibile vedere … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

SkySport : RIPARTE LA SERIE A TIM Segui con Sky Sport 24 i commenti al calendario della Serie A 2020/21 ? Dalle 12.00 i commen… - gdstwits : Pallamano: si riparte!el week- end le prime 7 gare per aprire la stagione 2020/21 della Serie A Beretta maschile - sportli26181512 : #Media #Notizie La Serie A riparte su Sky: 266 match in esclusiva, 7 a giornata: Dal 19 settembre, Sky trasmetterà… - sportli26181512 : #Media #Notizie La Serie A 2020-2021 riparte su DAZN: subito i match di Inter e Juventus: Serie A 2020-2021 DAZN. E… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TV - Da sabato 19 settembre, riparte la SERIE A su Sky con 266 partite in diretta esclusiva, 7 su 10 per ogni giornata… -