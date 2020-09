Itf junior maschile e femminile Città di Palermo, da domenica al via le qualificazioni (Di venerdì 4 settembre 2020) Sale l’attesa per la sesta edizione del torneo internazionale Itf junior maschile e femminile Città di Palermo, che si disputerà al Circolo del Tennis di viale del Fante sulla terra rossa del capoluogo. Da domenica 6 settembre prenderanno il via le qualificazioni, mentre martedì sarà tutto pronto per l’inizio dei match del tabellone principale fino alle finali maschile e femminile che saranno in programma sabato 12 settembre. Il torneo sarà di grado 4 per via dell’emergenza coronavirus ma tornerà di grado 3 dal 2021. Saranno presenti, tra gli altri, i romani Daniele Minighini e Nicolò Ciavarella, l’atleta di casa Gabriele Piraino vincitore nel 2019 del Torneo ... Leggi su sportface

