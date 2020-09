Italia-Bosnia 1-1: Dzeko apre, Sensi pareggia (Di venerdì 4 settembre 2020) Lo squillo di Dzeko, il pari di Sensi. Nella gara inaugurale di Nations League giocata al Franchi, l'Italia di Mancini non è andata oltre l'1-1. Le firme sono arrivate entrambe nella ripresa, con l'... Leggi su corrieredellosport

Un messaggio affettuoso a cui Dzeko ha risposto criptico: "Alessandro è un amico e lo rimarrà per sempre", anche dopo l'addio alla Roma, il messaggio tra le righe. L'Italia per Edin Dzeko non è solo i ...Italia e Bosnia hanno pareggiato 1-1 nella prima partita del gruppo 1 di Nations League giocata allo stadio Franchi di Firenze. Gli azzurri torneranno in campo lunedì sera ad Amsterdam contro l'Olanda ...