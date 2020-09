Influenza, l’associazione distributori: “Difficoltà nel rifornimento vaccini, servono garanzie” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Il rischio concreto di carenza di vaccini antInfluenza dovuto all’incremento delle richieste delle Regioni per i soggetti più a rischio ha reso difficoltosi i rifornimenti da parte dei produttori al canale distributori intermedi-farmacie, attraverso il quale viene dispensato annualmente più di un milione di dosi”. E’ quanto affermano l’Associazione distributori farmaceutici (Adf) e Federfarma Servizi, in una nota nella quale “auspicano che la distribuzione intermedia venga sempre integrata nelle strategie nazionali di assistenza farmaceutica a tutela della popolazione” e chiede “che si attuino tutte le garanzie per assicurare le forniture di vaccini antInfluenzali ai magazzini delle nostre strutture, il coinvolgimento ... Leggi su meteoweb.eu

