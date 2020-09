Identità perdute nel rimosso di una generazione (Di sabato 5 settembre 2020) Nanna, mamà e Lia sono donne libere, ognuna a modo suo. Votando comunista, rivendicandosi una senza-dio e lottando per la terra; vestendo camicie a fiori e rifiutando di essere la vedova bianca di un emigrato in Germania; decidendo di vivere per sé, di trovare la felicità davanti al jukebox proibito, sui libri, su una bicicletta, strappando a dio il suo Piero. Migrante per sempre di Chiara Ingrao (Baldini+Castoldi, pp. 416, euro 20) è una storia di donne in un mondo … Continua L'articolo Identità perdute nel rimosso di una generazione proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

