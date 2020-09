Enrico Nigiotti: «Sono un animale romantico» (Di venerdì 4 settembre 2020) Appena tornato a Livorno da Capraia, dove un paio di anni fa ha deciso di prendere una casetta e di andare in ritiro a scrivere, Enrico Nigiotti conserva nella voce la stanchezza sana di chi sa di aver fatto qualcosa di buono per sé stesso. «Capraia è un’isola di pescatori dove non c’è niente. C’è una sola strada, un solo tabaccaio, eppure mi ispira perché mi permette di parlare di più con me stesso. Ogni tanto sento il bisogno di ritrovare un po’ di solitudine, di riscoprire un lato più riflessivo. Anche se non certo ai livelli del lockdown» specifica Enrico che, per contrappasso, dedica la sua ultima canzone non all’isolamento, ma al contatto: si chiama Para El Sol, è dedicata a un suo amico fraterno scomparso quest’anno e racchiude il senso più profondo dell’amicizia, vissuta attraverso un viaggio tra i ricordi che ci riporta a quando era un bambino e poi un adolescente. https://www.youtube.com/watch?v=1rFY0HGRR74 Leggi su vanityfair

Enrico Nigiotti si mostra 15enne nel video di Para el sol, il nuovo singolo del cantautore che racconta di un'amicizia che dura da sempre È un viaggio indietro nel tempo, dentro un'amicizia che dura d ...

Con il nuovo singolo Para El Sol Enrico Nigiotti ci ha fatto un bel regalo di fine estate, mentre l'album Nigio, con la canzone sanremese Baciami adesso, ci ha accompagnato per tutta la (difficile) pr ...

Enrico Nigiotti si mostra 15enne nel video di Para el sol, il nuovo singolo del cantautore che racconta di un'amicizia che dura da sempre È un viaggio indietro nel tempo, dentro un'amicizia che dura d ...Con il nuovo singolo Para El Sol Enrico Nigiotti ci ha fatto un bel regalo di fine estate, mentre l'album Nigio, con la canzone sanremese Baciami adesso, ci ha accompagnato per tutta la (difficile) pr ...