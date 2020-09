De Benedetti scatena il caos: “Auguri a Berlusconi ma è stato un grande imbroglione” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Faccio i miei auguri a Berlusconi, ma il mio giudizio su di lui rimane critico: è stato un grande imbroglione“. Carlo De Benedetti commenta così il ricovero di Silvio Berlusconi in seguito alla positività al Coronavirus. “Lui ha abbassato il livello di civismo e moralità del Paese. E’ l’Alberto Sordi della politica italiana. E’ stato molto nocivo al Paese – ha detto De Benedetti al Festival della Tv di Dogliani (Cuneo) -. Io l’ho punito severamente. Ha versato alla Cir 562 milioni, che è la più grande goduria che ho avuto nella mia vita, per uno che ha fatto di tutto per ostacolarmi. Per lui deve essere stato il più grande ... Leggi su sportface

Corinaldo, la Lanterna Azzurra e “strage” sono parole che nell’immaginario collettivo sarà difficile scindere, almeno fin quando vivrà qualcuno colpito da quel dolore. Quella notte morirono 4 giovanis ...

