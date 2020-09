Cyberpunk 2077 non subirà altri rinvii (Di venerdì 4 settembre 2020) CD Projekt Red è sicuro del fatto che Cyberpunk 2077 arriverà a novembre, come stabilito.CDPR ha ribadito ancora una volta che non si aspetta ulteriori rinvii. "Quando ci incontreremo di nuovo in questo formato, Cyberpunk 2077 sarà già stato lanciato", ha detto il CFO Piotr Nielubowicz in un video che riassume la prima metà dell'anno fiscale 2020 dell'azienda.CD Projekt pubblica video come questi alla fine di ogni trimestre e un altro alla fine di ogni metà dell'anno fiscale. Il prossimo video dovrebbe arrivare a dicembre, che, come nota Nielubowicz, sarà dopo l'uscita del gioco.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : CDPR tranquillizza i fan: nessun altro rinvio per #Cyberpunk2077. - Console_Tribe : Cyberpunk 2077 costato più di 100 milioni di euro a CD Projekt RED - - synhogws : Chi come me aspetta l’uscita di Cyberpunk 2077 con ansia? Nessuno?? - GamingTalker : Cyberpunk 2077, CD Projekt Red ha speso una grande cifra per lo sviluppo, e non dovrebbe essere più rinviato… - Asgard_Hydra : Cyberpunk 2077 è costato oltre 100 milioni di euro -