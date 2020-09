Coronavirus: primo caso in un scuola a Roma, studente positivo (Di venerdì 4 settembre 2020) La Asl moniterà l'andamento clinico e si aspetteranno 7 giorni per l'eventuale comparsa di sintomi prima di effettuare i tamponi. I ragazzi in isolamento - a quanto riferito - seguiranno le lezioni con la didattica a distanza. Leggi su firenzepost

